Торговый оборот Грузии и России в январе - ноябре вырос на 5,4%

Показатель составил свыше $2,388 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и РФ за январь - ноябрь 2025 года составил свыше $2,388 млрд, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на третьем месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За 11 месяцев ее доля в объеме внешней торговли составила 10,3%. Экспорт товаров из Грузии в РФ в январе - ноябре превысил $672 млн (рост на 6,4% в годовом выражении), а импорт составил более $1,7 млрд (рост на 5%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе - ноябре заняла Турция, объем торговли с которой составил более $2,7 млрд, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. На втором месте США, торговый оборот с ними превысил $2,5 млрд, что на 29% больше прошлогодних показателей.

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе - ноябре 2025 года составил более $23 млрд (рост на 9,5%). Экспорт превысил $6,6 млрд (рост на 10,1%), а импорт составил $16,6 млрд (рост на 9,3%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за 11 месяцев 2025 года превысило $9,9 млрд.