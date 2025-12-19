Лукашенко оценил оборот товаров и услуг между РФ и Белоруссией в 2025 году

Белорусский лидер сообщил, что этот показатель составит $60 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Взаимные поставки Россией и Белоруссией товаров и услуг составят в 2025 году $60 млрд. Об этом говорится в проекте выступления лидера республики Александра Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

18 декабря глава государства на заседании собрания обратился с посланием к народу и парламенту. Говоря о приоритетах страны на международной арене, он указал, что намеренно сокращает свое выступление, однако обещал, что позже оно будет опубликовано целиком. Агентство БелТА приводит ту часть, которую президент не рассказал.

По словам Лукашенко, для Белоруссии отношения с Россией и Китаем остаются безусловным приоритетом и "никаких компромиссов здесь быть не может". "Российская Федерация - основной союзник и партнер Беларуси. На ее рынок поставляется две трети нашего экспорта. И примерно столько же мы покупаем. Взаимные поставки товаров и услуг составят в 2025 году серьезную цифру в $60 млрд. Эти объемы нужно наращивать, но уже за счет производственной кооперации и совместных производств. Наша задача - вывести подобные предприятия на полную мощность и максимально задействовать материалы и комплектующие союзного рынка", - отмечается в проекте выступления белорусского лидера.

Как указано в документе, наработана соответствующая правовая база, согласованы критерии отнесения промышленной продукции к товару Союзного государства, с помощью которого Белоруссия и Россия обязаны защитить свой общий рынок. "На новый уровень вышло сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Мы активно развиваем перевалку белорусских грузов через российские порты. В этом году ее объем достигнет 16 млн тонн. То есть полное восстановление досанкционного уровня. Между нашими странами не должно быть никаких административных препятствий и бюрократических недопониманий", - приводит проект выступления Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Китай - второй после России торговый партнер Белоруссии и один из лидеров по объему прямых инвестиций в экономику этой страны. Так, за последнее десятилетие белорусский экспорт в КНР увеличился почти в три раза, а общий объем торговли "уже превышает торговлю со всем Евросоюзом более чем в два раза". "Намечены серьезные проекты в новых перспективных сферах - от лесохимии до беспилотного транспорта. Самый яркий пример промышленной кооперации наших стран - белорусский народный автомобиль "БЕЛДЖИ", по которому начали масштабно углублять собственную локализацию", - говорится в проекте выступления президента республики.