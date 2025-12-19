"Ъ": за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI планируют взимать плату

Порядок регистрации устройств в базе, "включая вопросы платности" и ее размеры, будут указаны в постановлении правительства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Обязательную регистрацию ввезенных в Россию мобильных устройств в единой базе IMEI-номеров (уникальный номер устройства, который производители присваивают каждому гаджету) планируется производить за дополнительную плату. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Минцифры России.

В пресс-службе министерства объяснили изданию, что идет проработка нескольких моделей регистрации мобильных устройств в базе, в том числе на условии "взимания небольшой фиксированной платы" для устройств, ввезенных официально. Для устройств, "ввезенных всерую", плата может составить "определенный процент от стоимости" гаджета.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу, предполагается, что порядок регистрации устройств в базе, "включая вопросы платности" и ее размеры, будут указаны в постановлении правительства. При этом в Минцифры подчеркнули, что содержание законопроекта, вводящего такую норму, "может быть изменено".

Источник на телеком-рынке рассказал газете, что вырученные средства планируется направить либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания. Это подтвердил еще один собеседник издания. Требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу в 2027 году, с 2028 года планируется, что на сети будут работать только зарегистрированные в базе устройства, уточняет источник газеты. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать sim-карта.

Как сообщалось, в РФ предлагается создать базу идентификационных номеров, присваиваемых каждому мобильному устройству (IMEI).