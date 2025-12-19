СФ одобрил закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентов

Размер взыскания предполагается привязать к величине собственных средств кредитных организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, кратно увеличивающий размер штрафов для кредитных организаций за систематическое нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Документ ранее был инициирован сенаторами Николаем Журавлевым и Мухарбием Ульбашевым, а также депутатами Госдумы.

Ранее штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов Центрального банка составляли до 0,1% уставного капитала кредитной организации, но не более 1 млн рублей, а за неисполнение предписаний об устранении нарушений - до 1%, но не более 10 млн рублей. Теперь размер штрафа привязан к величине собственных средств кредитных организаций и составит до 0,1%, но не менее 100 тыс. рублей, и до 1% - за игнорирование предписаний регулятора об устранении нарушений и не менее 1 млн рублей.

При этом штраф могут не выписать за единичные ошибки: за первые нарушения ЦБ может вынести предупреждение. В случае, если кредитная организация неоднократно проигнорирует требования регулятора, могут последовать санкции.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу со дня его официального опубликования.