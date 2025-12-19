СФ одобрил закон об увеличении максимальной суммы микрозайма для юрлиц

Предполагается его рост до 15 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому, в частности, увеличивается максимальный размер суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн до 15 млн рублей, а также ужесточаются требования к МФО.

Документ ранее был инициирован сенаторами Анатолием Артамоновым, Мухарбием Ульбашевым, Александром Шендерюком-Жидковым, Владимиром Джабаровым, Галиной Кареловой, а также депутатами Госдумы.

Норма по увеличению размера микрозайма, как было сказано в пояснительной записке, обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО.

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена с текущих 130% до 100%. Кроме того, с октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых. А с апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.

С 1 января 2027 года вступит в силу запрет для МФО согласовывать физлицу новый договор потребительского займа до истечения четырех дней после полного погашения обязательств по ранее заключенному с банком или МФО договору потребительского кредита (займа) с полной стоимостью потребительского займа (ПСК) более 100%. При этом в случае существенного изменения рыночных условий совет директоров Банка России может установить иное значение ограничения размера ПСК. Также с 1 января 2027 года по договорам потребительского займа и приобретенным правам по таким договорам МФО запрещается заключать соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, предусматривающее включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке (штрафам, пени), а также иным платежам.

Кроме того, согласно одобренному закону, если срок возврата потребительского кредита или займа на момент заключения договора не более года, то максимальная сумма начислений по нему будет составлять 100% такого кредита/ займа.