Экспорт вина из Грузии в Россию с января по ноябрь сократился на 13,3%

Поставки с грузинской территории на российскую за эти месяцы достигли 56 тыс. тонн продукта

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Грузия с января по ноябрь экспортировала в Россию 56 тыс. тонн вина, что на 13,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности в январе - ноябре Грузия экспортировала в Россию 56 019,8 тонны вина на сумму $156,7 млн. За 11 месяцев 2024 года показатель составил 64 586,3 тонны вина на сумму $176,3 млн.

Всего Грузия с января по ноябрь поставила за границу вино на сумму $244,9 млн, что составило 3,7% от всего экспорта товаров за указанный период. В сравнении с 2024 годом экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 6,7%.