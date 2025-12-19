СФ одобрил единый порядок аренды госимущества для средств связи

Часть функций по регулированию процесса предполагается возложить на кабмин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вводит единый порядок заключения договоров между госструктурами и операторами связи по аренде имущества в государственной или муниципальной собственности для строительства там сооружений связи.

Инициатором закона выступало правительство РФ, которое мотивировало необходимость уточнения порядка развитием конкуренции в стране и важностью расширения инфраструктурного покрытия территории России информационными коммуникациями.

В случае подписания закона президентом договор об аренде государственной или муниципальной недвижимости - ЛЭП, контактов железных дорог, столбовых опор - должен заключаться оператором связи непосредственно с собственником или другим владельцем госимущества, а единые правила таких контрактов будет устанавливать исключительно кабмин, а не каждый собственник, как прежде.

Если порядок оплаты за использование имущества оператором связи не установлен, нормы также устанавливаются кабмином.

Договор между оператором связи и государством или же муниципалитетом может не заключаться в тех случаях, когда это продиктовано соображениями безопасности государства, а также в случае прихода имущества в негодность во время эксплуатации.