Самарская область готова сотрудничать с Индией в промышленности

Перспективные направления обозначил губернатор региона Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Самарская область и Индия намерены расширять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, научно-образовательной и культурной сферах. Перспективные направления обозначил губернатор региона Вячеслав Федорищев на встрече с полномочным послом Республики Индии в РФ Винаем Кумаром, рабочая поездка которого в регион завершается в пятницу.

"Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, а также химической промышленности и медицины. Мы смотрим на совместные разработки в области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения", - подчеркнул Федорищев.

Губернатор обозначил ключевые отрасли экономики региона и предприятия, подчеркнув, что производители Самарской области заинтересованы в развитии экспортно-импортных отношений с Индией. Он отметил эффективность взаимодействия региона с Индией, в том на площадках БРИКС и ШОС. Федорищев добавил, что в регионе учатся студенты из Индии по разным образовательным направлениям.

Ряд крупных предприятий региона уже реализует совместные проекты с индийскими партнерами. Производитель азотных удобрений "Куйбышевазот" в 2024 году запустил совместное производство полимерных композиционных материалов в Индии. В 2019 году с привлечением специалистов завода "Тольяттикаучук" в Индии стартовал запуск производства по выпуску бутилкаучука по новой технологии. По итогам девяти месяцев 2025 года Индия занимает седьмое место по объему экспорта и третье место по объему импорта в регионе. Динамика внешнеторгового оборота сторон показывает положительную тенденцию.

Стороны рассмотрели возможность будущих партнерских проектов, в том числе в сфере образования, культуры, туризма. Участники встречи обсудили возможность расширенного визита представителей официальных и деловых кругов Самарской области в Республику Индию в 2026 году. Винай Кумар подтвердил готовность к развитию взаимодействия с Самарской областью, отметив важность отрасли автокомпонентов, образовательного сектора, туризма. Работа индийской делегации в Самарской области завершится в пятницу.