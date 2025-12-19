СФ одобрил ограничение срока предупреждения саморегулируемых компаний о проверке

Они должны предупреждать о внеплановой выездной проверке не менее чем за сутки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому надзорные органы должны предупреждать саморегулируемые компании о внеплановой выездной проверке не менее чем за сутки.

Саморегулируемые компании - это компании в определенных сферах деятельности, которые объединяют ряд предприятий и контролируют их, предъявляя свои стандарты качества.

Однако, если выясняется, что в такой компании произошел факт причинения ущерба сотруднику, или проверка надзорным органом инициирована прокурором, или же если истек срок устранения нарушения - надзорный орган все равно должен предупредить о своем внеплановом визите, но только при помощи направления выписки из электронного паспорта контрольного мероприятия по адресу электронной почты.