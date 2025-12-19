СФ расширил число сведений, вносимых в реестр МСП - получателей господдержки

Перечень федеральных программ поддержки планируется обновлять ежегодно не позднее 1 апреля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет полномочия правительства РФ по установлению исчерпывающего перечня программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сведения о которых будут вноситься в единый реестр этих субъектов. Документ был инициирован самим кабмином.

Так, правительство утверждает перечень именно федеральных программ поддержки (мероприятий), по которым сведения о получателях и самой поддержке подлежат обязательному внесению в реестр. В него входят федеральные программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами, Корпорацией МСП, ее дочерними обществами, а также организациями, которые отвечают за реализацию таких федеральных программ и определяются правительством. Перечень планируется обновлять ежегодно не позднее 1 апреля.

При этом сам реестр не сводится к федеральным мерам. Данные о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты, тоже подаются в уполномоченный орган и попадают в реестр в общем порядке. Информация передается ежеквартально, до 5 числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения. Для предпринимателей в одном источнике видна история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня плюс поддержка от региона и муниципалитета.

Как пояснял ранее член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, закон нацелен на устранение пробела в учете уже действующих мер. "Поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно", - отмечал он.