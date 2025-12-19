РЖД завершают создание новой системы управления движением поездов

Некоторые элементы системы уже проходят опытную эксплуатацию на участках Московской и Октябрьской магистралей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" завершают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой российской системы управления движением поездов. Некоторые элементы системы уже проходят опытную эксплуатацию на участках Московской и Октябрьской магистралей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Речь идет о едином комплексе информационно-управляющих систем, который руководит средствами железнодорожной автоматики, бортовыми устройствами в поезде и отвечает за передачу данных в единый диспетчерский центр.

"В отличие от зарубежных аналогов, наша импортонезависимая система обеспечивает высокий уровень безопасности за счет комбинированного использования рельсопроводного и цифрового радиоканала", - сказано в сообщении.

В холдинге отметили, что алгоритмы управления движением позволяют сохранить движение по участку со скоростью до 200 км/ч при отказах инфраструктурных элементов.

Важным этапом является верификация технических решений российской системы управления движением поездов на строящемся участке ВСМ Алабушево - Новая Тверь, где система должна будет подтвердить свою надежность в условиях движения со скоростями до 400 км/ч, отметили в РЖД.

"В институте НИИАС собран уникальный стенд, на котором отрабатываются более 700 штатных и нештатных сценариев движения поездов, а также влияния аппаратных отказов на критически важные алгоритмы подсистем", - сказано в сообщении.

В РЖД отмечают, что на данном этапе реализации проекта компания уже получила 35 патентов на изобретения, что открывает большие перспективы для экспорта технологии на международный рынок.