Перенос Ростовского порта на левый берег реки Дон снова сдвинули на год

Перенос, по данным региональных властей, повысит пропускную способность порта и позволит создать в Ростове-на-Дону современный портовый хаб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Перенос портовых мощностей АО "Ростовский порт" из центра Ростова-на-Дону на левый берег Дона снова сдвинули на год, работы планируют завершить теперь к концу 2028 года, сообщили в правительстве региона.

Работы по переносу первого грузового района Ростовского порта начались в 2022 году, по данным руководства компании, проект переноса на левый берег Дона планировали завершить в феврале - марте 2026 года. В 2025 году глава региона в интервью ТАСС заявлял, что перенос портовых мощностей планируют завершить до конца 2027 года.

"На заседании регионального Морского совета под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря рассмотрен проект переноса мощностей АО "Ростовский порт" из центра города в промышленную зону "Заречная". Завершить работы по проектированию береговой части планируется уже в марте 2026 года. А полностью реализовать проект переноса мощностей "Ростовский порт" намерен в течение полутора-двух лет - к концу 2028 года", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что общий объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Параллельно переносу портовых мощностей в заречной промзоне создадут пункт пропуска через госграницу.

Перенос порта, по данным региональных властей, повысит его пропускную способность и позволит создать в Ростове-на-Дону современный портовый хаб, интегрированный в транспортную систему России. Перенос мощностей также разгрузит центральную часть города.

Проект переноса порта реализуется в два этапа: на первом на береговой части нового Ростовского порта построят транспортно-логистический комплекс и инфраструктуру, включая железнодорожные пути, сети, части складов и грузовых площадок. На втором этапе возведут причальную стенку протяженностью свыше 700 погонных метров и еще часть складов и грузовых площадок. Всего в новом портовом терминале оборудуют грузовые площадки площадью почти 43 тыс. кв. метров и 3,8 тыс. погонных метров железнодорожных путей.

О переносе порта

Возможность переноса порта и продления набережной Ростова-на-Дону рассматривалась городскими властями с 2017 года. Как сообщали в декабре 2021 года в управлении информационной политики правительства Ростовской области, в перенос инфраструктуры Ростовский порт намерен вложить 1,15 млрд рублей.