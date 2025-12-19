Росатом ввел первый в Новосибирске комплекс электрозарядных станций на 450 кВт

Он включает три станции "быстрой" зарядки

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первый электрозарядный комплекс госкорпорации "Росатом" запущен в Новосибирске. Он включает три станции "быстрой" зарядки мощностью 150 кВт, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый электрозарядный хаб "Росатома" на территории Новосибирска. <…> Мы поставили самые современные станции, каждая из них мощностью 150 кВт. На сегодняшний день это позволяет обеспечить быструю зарядку всех типов электромобилей", - сказал на церемонии открытия директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

Комплекс разместился на парковке близ ледового дворца "Сибирь-Арена". Каждая из станций имеет три коннектора для зарядки батарей электромобилей. Оборудование произвела компания "Парус электро", предприятие дивизиона "АСУ ТП и электротехника" "Росатома". Стоимость одной станции составляет порядка 4 млн рублей, сообщил журналистам Бухвалов. По его словам, установка комплекса - это первый шаг компании по развитию электромобильности в регионе. При этом, по оценке Бухвалова, загрузка зарядной инфраструктуры в Новосибирске низкая, но темпы постепенно растут. В будущем, добавил он, планируется запустить проект, предполагающий использование электромобилей в такси и каршеринге.

Проект реализован в рамках соглашения о развитии электромобильности в Новосибирской области, которое в 2024 году подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент "ТВЭЛ" Наталья Никипелова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В пресс-службе ТВЭЛ уточнили, что всего в РФ работают более 260 электрозарядных станций "Росатома".

Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" (управляющая компания - АО "ТВЭЛ") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Это единственный поставщик ядерного топлива для российских АЭС. Компания обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах, а также транспортные реакторы российского атомного флота.