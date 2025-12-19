В Приморье налоговые поступления от промышленности выросли до 41 млрд рублей

Всего в регионе работают более 110 крупных и средних промышленных предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Налоговые поступления от региональной промышленности в бюджет Приморского края выросли до 41 млрд рублей за счет увеличения объемов производства. Об этом сообщил руководитель Приморского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Титков.

"В последние три года объем промышленности с 400 миллиардов вырос до более чем 520 миллиардов [рублей]. Это 10-11%. То есть рост есть. Он не скачкообразный, он не такой яркий, как в других отраслях. <…> Кроме того, налоговые поступления от увеличения объемов производства выросли с 23 до 41 миллиарда рублей. <…> Промышленность в данном случае у нас является дополнительным мощным столпом и опорой экономики Приморья. И вот результат - рост налоговых поступлений", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток".

Титков отметил, что в Приморье работают более 110 крупных и средних промышленных предприятий. Общая численность людей, занятых в промышленности, составляет 45 тыс. человек.

Председатель думы города Владивостока Андрей Брик добавил, что в краевой столице в сфере малого и среднего бизнеса занято более 150 тыс. человек. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в приморской столице составляет 67 тыс., включая ИП и самозанятых.

"В качестве резидентов свободного порта Владивостока, по последним данным, зарегистрировано более 1 200 компаний. Это тоже рабочие места, это новое инновационное развитие различных промышленных отраслей, которые позволяют дополнить своим активом тот промышленный блок наших крупных предприятий", - сказал он.

Брик уточнил, что предприятия во Владивостоке также помогают закупать различное оборудование и технику для нужд военных на СВО. С конца 2024 года по конец 2025 года собрано более 90 тонн гуманитарного груза. Всего было отправлено пять конвоев.