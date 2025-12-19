Мутко оценил работу подмосковного центра содействия строительству

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Андрей Воробьев продемонстрировал главе ДОМ.РФ Виталию Мутко работу подмосковного Центра содействия строительству (ЦСС). Об этом сообщается в Telegram-канале ДОМ.РФ.

"Гендиректор ДОМ.PФ Виталий Мутко посетил ЦСС Московской области. Цель ЦСС - помогать бизнесу быстрее запускать строительные проекты и устранять административные барьеры. С работой центра нашу делегацию подробнее познакомил губернатор региона Андрей Воробьев", - говорится в сообщении.

"Центр содействия строительству - инструмент для развития малого и среднего бизнеса в Подмосковье. За счет государственного контроля, помощи в преодолении барьеров и работы на единой цифровой платформе строительство нежилых объектов выходит на новый уровень <...> Наша ключевая задача - комплексное развитие территорий. В тесном сотрудничестве с правительством Московской области мы вовлекаем в оборот неиспользуемое федеральное имущество, применяем финансовые инструменты для жилищного строительства, создаем комфортную городскую среду и восстанавливаем объекты культурного наследия", - передает пресс-служба ДОМ.PФ слова Мутко по итогам посещения центра.

Воробьев продемонстрировал организацию работы в центре - от подачи документов и решения земельных вопросов до внедрения в систему проверки документов и градостроительных процедур искусственного интеллекта (ИИ).

"Сегодня задача - максимально все перевести в "цифру" и заключить соглашение с ДОМ.РФ для того, чтобы в строительстве и жилья (МКД, ИЖС), и коммерческой недвижимости (фабрики, заводы, производственные площадки) мы могли работать в максимально оцифрованном режиме. А это другие скорости, другая эффективность инвестора - он быстрее выходит на производство", - приводятся слова Воробьева в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На сопровождении в ЦСС сейчас находится 6,5 тыс. объектов с общим объемом инвестиций 15 трлн рублей, в 6,5 тыс. проектов, что позволяет создать 200 тыс. рабочих мест.