Лукашенко предложил создать в Белоруссии аналог "Яндекса" для хранения данных

Президент выступил с таким предложением на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением создать в республике аналог "Яндекса" с целью хранения данных.

"Ладно, телефон мы можем купить любой. Но программное обеспечение и хранение всех этих [телефонных] разговоров здесь должно быть. Говорят, возмутился "Яндекс". Да господь с вами, сделайте у себя этот "Яндекс Беларусь" или назовите по-другому", - сказал он на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.