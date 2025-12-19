ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лукашенко предложил создать в Белоруссии аналог "Яндекса" для хранения данных

Президент выступил с таким предложением на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания
09:14
обновлено 09:36

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением создать в республике аналог "Яндекса" с целью хранения данных.

"Ладно, телефон мы можем купить любой. Но программное обеспечение и хранение всех этих [телефонных] разговоров здесь должно быть. Говорят, возмутился "Яндекс". Да господь с вами, сделайте у себя этот "Яндекс Беларусь" или назовите по-другому", - сказал он на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. 

