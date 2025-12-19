Госдолг Франции достиг 117,4% ВВП

По информации Национального института статистики и экономических исследований республики, к концу III квартала он вырос до €3,482 трлн

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственный долг Франции увеличился до €3,482 трлн к концу III квартала 2025 года и составляет 117,4% ВВП республики. Такие данные приводит Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

В течение III квартала госдолг вырос на €65,9 млрд, тогда как в II триместре прирост составлял €70,9 млрд.

Публикация данных показателей происходит на фоне продолжающихся дискуссий в парламенте Франции о принятии бюджета на 2026 год. Законопроект о национальном бюджете проходит обсуждение в межпарламентском комитете. При этом бюджет социальной системы страны, который всегда принимается отдельно, был утвержден в начале недели Национальным собранием (нижняя палата парламента), его дефицит составит €19,4 млрд (против €23 млрд в 2025 году).

Одобренная Сенатом (верхней палатой парламента) версия бюджета страны предусматривает его дефицит на уровне 5,3% ВВП, тогда как правительство рассчитывало не превышать отметку в 5%. В своем проекте бюджета на 2026 год правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд. В 2025 году дефицит бюджета страны составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции, поэтому власти намерены добиться его сокращения до уровня ниже 5% в 2026 году и ниже 3% - в 2029 году.