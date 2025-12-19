Индексы Мосбиржи и РТС снижаются после решения ЦБ понизить ключевую ставку

К 13:30 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 745,11 пункта

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной торговой сессии перешел к снижению на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16%, годовых свидетельствуют данные торгов. Рубль слабо укрепился к юаню.

По данным на 13:25 мск, до публикации решения регулятора, индекс Мосбиржи рос на 1,06%, до 2 782,39 пункта, индекс РТС также рос на 1,06%, до 1 095,23 пункта. В это же время курс юаня находился на уровне 11,402 рубля (+5,05 копейки).

По данным на 13:30 мск, на фоне принятия решения ЦБ индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 745,11 пункта (-0,29%), индекс РТС снижался на 0,29%, до 1 080,04 пункта. Юань замедлил рост и находился на уровне 11,3925 рубля (+4,05 копейки).

К 13:45 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,02% и находились на уровне 2 752,47 пункта и 1 083,45 пункта соответственно. Курс юаня к рублю находился на отметке в 11,4 рубля (+4,8 копейки). В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 0,88%, до 80,49 рубля, курс евро поднимался на 0,5%, до 94,04 рубля.

О ключевой ставке

Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но в пресс-релизе регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.