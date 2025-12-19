ЦБ: денежно-кредитные условия несколько смягчились, но остаются жесткими

Кредитные ставки снизились незначительно и практически завершили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими, говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ставке.

"Денежно-кредитные условия в целом несколько смягчились, но остаются жесткими. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ снизились. Кредитные ставки снизились незначительно и практически завершили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - отмечается в сообщении.