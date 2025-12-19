Годовая инфляция по итогам года ожидается ниже 6%

По оценке на 15 декабря, темпы роста потребительских цен замедлились до 5,8%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2025 года прогнозируется на уровне ниже 6%. По оценке на 15 декабря, темпы роста потребительских цен замедлились до 5,8%, следует из пресс-релиза Банка России.

"Устойчивые показатели инфляции в пересчете на год в ноябре преимущественно снизились. При этом в среднем за последние месяцы большинство из них оставались выше 4%. Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%", - указано в сообщении ЦБ.

По оценкам регулятора, в октябре - ноябре 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 4,6% в пересчете на год после 6,6% в третьем квартале 2025 года.