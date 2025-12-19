ЦБ: отклонение экономики от сбалансированного роста сокращается

Рост экономической активности продолжается умеренными темпами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста уменьшается. Рост экономической активности продолжается умеренными темпами, говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ставке.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Рост общей экономической активности продолжается умеренными темпами, но динамика неоднородна по отраслям. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, активизацией кредитования и бюджетными расходами", - отмечается в пресс-релизе.