В ЦБ сообщили о постепенном снижении напряженности на рынке труда

Безработица продолжает находиться на исторических минимумах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда РФ свидетельствует о том, что напряженность постепенно снижается. При этом безработица продолжает находиться на исторических минимумах, а рост зарплат - опережать рост производительности труда, сообщили в пресс-службе Банка России.

"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении.