Путин: ЦБ находится под постоянным давлением из-за уровня ключевой ставки

По закону Банк России является независимым, поэтому нужно не вмешиваться в принимаемые им решения, подчеркнул президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центральный банк России все время находится под давлением из-за уровня ключевой ставки, но по закону он является независимым, поэтому нужно не вмешиваться в принимаемые им решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Центральный банк находится под постоянным давлением, здесь много спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой. <…> У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые им решения. И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны. В целом Банк России не только справляется, но и действует достаточно ответственно", - сказал президент.

Путин добавил, что инфляция в конце года будет меньше 6% - "5,7%, 5,8%, может, 5,6%, а ключевая ставка сохраняется на уровне 16%", сказал он. "Эксперты при этом ждали возможного понижения и на один процентный пункт", - сказал Путин, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

Банк России 19 декабря на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Однако регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.