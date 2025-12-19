В Армению прибывает первая партия азербайджанского бензина

Министр экономики Геворг Папоян сообщил, что 22 вагона вместимостью 1 300 тонн пересекают армяно-грузинскую границу

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Первая азербайджанская партия бензина доставляется в Армению по железной дороге транзитом через Грузию. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"В данный момент 22 вагона бензина А95 азербайджанского происхождения вместимостью 1 300 тонн пересекают армяно-грузинскую границу (станция Айрум). Он доставляется в Армению по железной дороге из Азербайджана через Грузию. Возможно, это первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном не только после установления мира между Арменией и Азербайджаном, но и после обретения независимости в целом", - сообщил министр Геворг Папоян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta).

Ранее азербайджанское информационное агентство АПА сообщало, что первая партия бензина, произведенного Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), отправлена из Баку в Армению. По его данным, поставка осуществляется согласно договоренности, достигнутой на состоявшейся 28 ноября в Габале встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Агентство отмечает, что экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер и бензин будет реализовываться по ценам, соответствующим ценам на международном рынке.

18 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами подтвердил готовящуюся поставку азербайджанского бензина в страну, приветствовав инициативу.