Путин старается не вмешиваться в деятельность ЦБ

Центробанк является независимым органом государственной власти, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он старается не вмешиваться в деятельность Центрального банка России. Центробанк является независимым органом государственной власти, отметил он в ходе "Итогов года".

"Центральный банк находится под постоянным давлением. Здесь много спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой. <…> У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения. И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны. В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно", - указал президент.

Путин добавил, что инфляция в конце года будет меньше 6% - "5,7%, 5,8%, может 5,6%, а ключевая ставка сохраняется на уровне 16%". "Эксперты при этом ждали возможного понижения и на один процентный пункт", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Банк России не только справляется, а действует достаточно ответственно. "Мы в самом конце прошлого года и в начале этого говорили и с председателем Центрального банка, и с руководством правительства, экономического блока правительства. Говорили о том, что необходимо принимать решения по таргетированию инфляции, необходимо сделать все, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной, и чтобы экономика страны имела такую прочную базовую основу", - заявил Путин.

При этом он сказал, что разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой - одна из линий критики в сторону Центрального банка.