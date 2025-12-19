РСА: средняя стоимость автозапчастей в новых справочниках почти не изменилась

Наибольший рост показали цены по маркам Nissan, Renault и Chevrolet

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рост средней стоимости автозапчастей в новых справочниках, вступивших в силу 19 декабря 2025 года, по сравнению с предыдущей версией составил около 1%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Стоимость запчастей в справочнике средней стоимости запчастей, формируемым Российским союзом автостраховщиков (РСА), вступившем в силу 19 декабря 2025 года, осталась практически неизменной в среднем по сравнению с предыдущей версией справочника (рост около 1%)", - говорится в сообщении.

В РСА отметили, что новая версия справочника средней стоимости запасных частей показывает, что тенденция стабилизации этих цен сохраняется. При этом динамика цен по различным маркам автомобилей заметно различается. "Заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки как Toyota, Mercedes, KIA находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Продолжается снижение цен на запасные части к китайским автомобилям, здесь рекордсменом является марка Geely - снижение более чем на 10%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным РСА, в некоторых регионах России отмечается заметный рост средней стоимости нормо-часа работ, в том числе и по массовым маркам автомобилей. "Это важная тенденция на рынке, она расширяет возможности страховщиков для страхового возмещения по ОСАГО в натуральной форме, поскольку растет заинтересованность СТО в выполнении ремонтов по направлениям страховых компаний. Однако сегодня все еще около 95% автовладельцев ОСАГО получают страховые выплаты, а не натуральное возмещение, хотя есть автовладельцы, которые предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку хотят отремонтировать повреждения", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, рассматриваемая сейчас реформа натурального возмещения в ОСАГО позволит автовладельцам после самостоятельного ремонта получить доплату в размере износа. "Страховщики заинтересованы в том, чтобы по дорогам ездили исправные, отремонтированные автомобили. Тогда будет выше безопасность на дорогах и меньше будет аварий и страховых случаев", - отметил Уфимцев.