Совет директоров "Мосэнерго" в январе рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2024 год

Также будет рассмотрен вопрос рекомендаций общему собранию акционеров общества по распределению прибыли и убытков общества

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Мосэнерго" на заседании 14 января 2026 года рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов за 2024 год, сообщили в компании.

"О рекомендациях общему собранию акционеров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты", - говорится в сообщении.

В мае совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,226 руб. на акцию. В июне 2025 года акционеры компании в ходе собрания не смогли принять решение о выплатах.

По итогам 2023 года акционеры "Мосэнерго" приняли решение выплатить дивиденды из расчета 16,04 коп. на одну обыкновенную акцию. По итогам 2022 года компания выплачивала дивиденды из расчета 18,65 коп. на акцию.

О компании

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал ч.

Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85%.