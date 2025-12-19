Путин назвал реакцию реального сектора на снижение ключевой ставки предсказуемой

"Посмотрим на конечный результат", заявил президент России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что реакция реального сектора на снижение ключевой ставки до 16% предсказуема, "но посмотрим на конечный результат".

"Достаточно ли этого понижения [ключевой ставки] на 0,5%, [до 16%], или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок на экспертном уровне. Уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки. Ну и реакция со стороны реального сектора экономики тоже будет", - сказал Путин.

"Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат", - заключил президент.

Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.