В "Белавиа" надеются на подписание соглашения о воздушном сообщении с США

Гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец отметил, что у перевозчика никогда не было рейсов в Соединенные Штаты

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец выразил надежду, что в обозримом будущем США и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

По его словам, это интересное направление, у перевозчика никогда не было прямых или непрямых рейсов в Соединенные Штаты. "Сейчас вопрос в том, что не заключено межправительственное соглашение о воздушном сообщении между странами. Это краеугольный камень, без этого летать невозможно. Поэтому мы надеемся, что в обозримом будущем такое соглашение появится, правительства его отработают и [оно] будет подписано", - сообщил Чергинец телеканалу "Первый информационный".

Гендиректор "Белавиа" рассказал о работе авиакомпании после снятия с нее санкций США. "Была встреча с вице-президентом "Боинга", обсудили, как мы сейчас разворачиваем, восстанавливаем наше сотрудничество", - сказал он. Чергинец анонсировал расширение флота авиакомпании в 2026 году. Снятие ограничений намного упрощает обслуживание самолетов, приобретение запасных частей, программного обеспечения, отметил гендиректор. "Сняты санкции с финансовых вопросов. Я имею в виду, проведение платежей в долларах становится проще", - добавил он.