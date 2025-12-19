Молния

РФ движется к построению единой экосистемы беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в будущем перейти от отдельных решений к интегрированным беспилотным экосистемам, что подразумевает создание единых робототехнических комплексов с воздушными, наземными, подводными и надводными беспилотными аппаратами. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Что касается перспектив на будущее, то планируется переход от отдельных решений к интегрированным беспилотным экосистемам, подразумевающий создание единых робототехнических комплексов. Эти комплексы объединят не только воздушные, но и наземные, подводные и надводные беспилотные аппараты", - сказали в министерстве.

"Этот подход полностью преобразует существующий подход к работе. Мы движемся от создания отдельных устройств к построению единой управляемой экосистемы беспилотников, способной гибко и автономно решать самые сложные задачи", - добавили в Минпромторге.