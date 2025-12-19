Минпромторг: предприятия по созданию БПЛА мультироторного типа доказали эффективность

В ведомстве отметили, что тяжелые беспилотники показали себя в том числе в зоне СВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 10 российских промышленных предприятий по изготовлению тяжелых беспилотников мультироторного типа доказали свою эффективность, в том числе в зоне СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

Там отметили, что министерство принимает активное участие в проведении специальных технических советов, где совместно с Минобороны и общественными организациями рассматриваются передовые технические решения гражданских разработчиков и малых технологических компаний, "это отправная точка в развитии их проектов".

"По результатам показов, в которых участвовало порядка 400 российских компаний, свыше 10 предприятий промышленности, специализирующихся на изготовлении тяжелых БПЛА мультироторного типа, уже подтвердили свою эффективность, в том числе в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в Минпромторге.

Там рассказали, что тяжелые дроны выполняют задачи по нанесению огневого поражения противнику, поддержке наступательных действий штурмовых подразделений, доставке припасов и обеспечению логистики, а также работают в качестве ретрансляторов сигналов для других беспилотников.

Как подчеркнули в министерстве, Минпромторгом совместно с Минобороны организована работа по консолидации усилий промышленных предприятий, малых технологических компаний, гражданских изобретателей и разработчиков по развитию беспилотных систем и роботизированных комплексов.