Минпромторг: производственные мощности и поставка тяжелых дронов растут

В ведомстве связали это с выстраиванием кооперационных связей, расширением выпуска и дополнительными мерами поддержки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Производственные мощности и поставка тяжелых беспилотников постоянно растут благодаря выстраиванию кооперационных связей, расширению выпуска и дополнительным мерам поддержки. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

