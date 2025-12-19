Совет директоров "Русгидро" принял проект стратегии развития группы до 2050 года

В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение федеральным органам исполнительной власти

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" принял проект стратегии развития компании до 2050 года. В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение федеральным органам исполнительной власти, следует из сообщения группы.

"Совет директоров рассмотрел проект стратегии развития группы "Русгидро" на новый стратегический горизонт - на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года). По итогам заседания проект стратегии развития принят в основном базовом варианте <…>, одобрено его направление на рассмотрение федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Стратегия направлена на устойчивое развитие производства электрической и тепловой энергии, обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования объектов, отметили в "Русгидро". Документ определяет направления развития энергетики Дальнего Востока и других регионов присутствия группы.

В компании подчеркнули, что стратегия ориентирована на развитие и модернизацию объектов генерации и реализацию проектов Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).