Бюджет Тамбовской области на 2026 год приняли с дефицитом в 5,5 млрд рублей

Более 63% расходов планируют направить на социальную сферу

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Тамбовская областная дума на 64-м заседании приняла региональный бюджет на 2026 год с дефицитом в 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам спикер облдумы Евгений Матушкин.

"Бюджет Тамбовской области на 2026 год принят со следующими параметрами: прогнозируемый общий объем доходов составит 79,8 млрд рублей, расходов - 85,3 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит составит 5,5 млрд рублей", - сообщил Матушкин.

От отметил, что законопроект, внесенный главой Тамбовской области Евгением Первышовым, сохраняет социальную направленность. Более 63% расходов в будущем году планируется направить на социальную сферу.

"Основные приоритеты в расходах бюджета - выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, реализация национальных проектов и федеральных программ", - сказал Матушкин.

Так, в 2026 году продолжится реализация 26 государственных программ региона, включая программы в сфере образования, модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий.

"На 2026 год продляется срок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Единовременная денежная выплата в размере 2,2 млн рублей будет осуществляться гражданам, заключившим контракт в период с 1 января по 30 июня 2026 года, закон вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавил Матушкин.

Спикер подчеркнул, что бюджет также предусматривает меры по развитию экономики региона, включая поддержку сельского хозяйства, транспорта, промышленности, малого и среднего предпринимательства. Муниципальным образованиям будут предоставлены дотации для обеспечения сбалансированности их бюджетов.