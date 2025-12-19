Лавров сообщил о готовящемся расширении авиасообщения между Египтом и Россией

Такие шаги позволят нарастить взаимный туристический поток, подчеркнул глава МИД РФ

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Российская и египетская стороны готовят совместные меры по расширению авиационного сообщения между Россией и Египтом, эти шаги позволят нарастить взаимный туристический поток. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами, что, конечно же, позволит наращивать туристический поток", - указал он.

При этом глава МИД РФ обратил внимание, что египетские курорты "давно являются одним из любимых мест отдыха для россиян", и в прошлом году Египет посетили 1,5 млн россиян.

"Хотим также принимать больше египтян в Российской Федерации. У нас тоже есть что посмотреть и где отдохнуть", - констатировал Лавров.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Мероприятие станет первым событием в таком формате на африканской земле.