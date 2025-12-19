Росатом и Комиссия по атомной энергетике Эфиопии обсудили строительство АЭС

Переговоры прошли в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росатом обсудил с Комиссией по атомной энергетике Эфиопии вопросы о строительстве в этой стране атомной электростанции большой мощности российского дизайна, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В Москве состоялись переговоры между российской делегацией во главе с заместителем генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским и делегацией Эфиопии во главе с руководителем Комиссии по атомной энергетике Эфиопии Сандоканом Дебебе. <…> Стороны обсудили комплекс вопросов по проекту сооружения в Эфиопии атомной электростанции большой мощности российского дизайна", - говорится в сообщении Росатома.

В сентябре во время встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос обменялись подписанным планом действий между Росатомом и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта атомной электростанции на территории Эфиопии.