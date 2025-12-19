Новый экспериментальный режим с БАС на Севморпути запустят в начале 2026 года

Режим предусматривает применение комплекса ледовой разведки на базе палубного беспилотного летательного аппарата, а также выполнение доставки грузов и авиационных работ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новый экспериментально-правовой режим (ЭПР) с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) на Севморпути планируют запустить в первом квартале 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России.

"Планируем внесение проекта в правительство в январе, в I квартале - планируем установление", - рассказали в министерстве.

ЭПР на Севморпути предусматривает применение комплекса ледовой разведки на базе палубного беспилотного летательного аппарата, а также выполнение доставки грузов и авиационных работ.

Помимо Севморпути, разрабатывается ЭПР с БАС в Томской области, где планируются перевозка грузов и авиационные работы.

На сегодняшний день реализуется 10 экспериментов с беспилотниками в 28 регионах России, в которых участвуют более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей. Наибольшую активность демонстрируют ЭПР в Самарской области (более 78 тыс. полетов), ЭПР в Нижегородской области (более 2 тыс. полетов) и сельскохозяйственный ЭПР в 12 регионах (более 39 тыс. полетов).

Основными направлениями применения БАС в министерстве назвали перевозку грузов, авиационные работы и внесение средств защиты растений.