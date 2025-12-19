Эксперт Свириденко считает, что ЕС осознал риски отъема российских активов

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина заявил, что "под угрозой была в принципе стабильность финансового оборота в мире"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отказ ЕС от экспроприации российских активов в виде "репарационного кредита" для Украины указывает на то, что еврочиновники осознали риск нарушить стабильность мирового финансового оборота. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Ожидалось, что обсуждение предложенного Еврокомиссией "репарационного кредита" состоится на саммите Евросоюза 18-19 декабря в Брюсселе, однако за день до начала заседания вопрос был снят с повестки. В итоге ЕС выделил Украине кредит на €90 млрд за счет средств общего бюджета входящих в союз стран.

"Важно подчеркнуть - под угрозой была в принципе стабильность финансового оборота в мире, - сказал Свириденко. - Голос тех экспертов, которые предупреждали об этом, был совершенно верным и востребованным. Итог обсуждения - внутри ЕС в целом осознали риски и пошли на сложное решение выделять деньги напрямую из бюджета ЕС, несмотря на уже прояснившиеся риски прозрачности их трат и их безвозвратности. То есть голос противников инициативы евробюрократов с активами оказался очень весомым, и это еще раз подтверждает вопиющий, изначально нелегитимный и самоуправный характер блокировки активов".

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать активы России. При этом финансирование Киеву, по его словам, будет предоставлено под ноль процентов.

"Что дальше - длинная игра в восстановление основ оборота финансового миропорядка", - заметил эксперт.

Против экспроприации €210 млрд выступала Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear, хранящий основную массу российских активов (€185 млрд). Правительство страны считает, что остальные страны ЕС должны разделить любые риски, с которыми может столкнуться королевство в случае выделения "репарационного кредита". Ее позицию публично поддержали Венгрия, Италия, Словакия, Чехия, Болгария и Мальта.