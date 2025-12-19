Узбекистан с 2026 года снимет ограничения на инвестиции в компании США

Центробанк республики внес изменения в порядок осуществления отдельных валютных операций, связанных с движением капитала

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /ТАСС/. Ограничения на инвестиции в компании США для резидентов будет снято в Узбекистане с 2026 года, следует из постановления правления Центрального банка республики.

Отмечено, что регулятор внес изменения в порядок осуществления отдельных валютных операций, связанных с движением капитала. В частности, согласно документу, с 1 января 2026 года снимаются ограничения для резидентов на перевод денег со счетов в банках Узбекистана для формирования уставных фондов компаний в США и пополнения оборотными средствами их филиалов.

"Установить, что с 1 января 2026 года операции резидентов по инвестиционной деятельности в США - перевод денежных средств со счетов резидентов в банках Республики Узбекистан для формирования уставных фондов иностранных предприятий (или участия в капитале), пополнения оборотными средствами их филиалов в США осуществляются без ограничений, в пределах средств на счетах резидентов", - сказано в документе.

Внесение поправок было поручено указом президента Шавката Мирзиёева "О создании американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета".

Как сообщалось ранее, договоренность о создании совета была достигнута по итогам саммита С5+1. В частности, совет будет координировать и согласовывать стратегические бизнес-инициативы, крупные инвестиционные и торговые проекты, а также заниматься созданием специального инвестиционного фонда для дополнительных инвестиций в Узбекистан.

C5+1 - это механизм коллективного взаимодействия США с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Вашингтон использует его с 2015 года.