Эксперт Выломов: мораторий на штрафы застройщикам выполнил свою функцию

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса при этом отметил, что "мораторий немного ослабил финансовую дисциплину части рынка, особенно региональных и малых девелоперов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мораторий на штрафы застройщикам в РФ был временной мерой, которая, в целом, выполнила свою функцию, но его отмена приведет к росту расходов для некоторых застройщиков. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" поручил правительству не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в эксплуатацию. Так российский лидер ответил на вопрос женщины, пожаловавшейся на невозможность въехать в квартиру, поскольку дом не введен в эксплуатацию.

"Мораторий был изначально временной мерой, которая должна была поддержать застройщиков и отрасль, и, в целом, она выполнила свою функцию <...> Если перевести объем просрочек в денежный эквивалент, то общий объем неустоек можно оценить примерно в 70-100 млрд рублей в течение двух-трех лет с момента отмены моратория. Для ряда застройщиков это может стать заметной строкой расходов. Если говорить про системных игроков, отмена моратория будет управляемым, но чувствительным фактором: им придется либо мириться с ударом по марже, либо активнее закладывать эти риски в цену квадратного метра", - сказал Выломов.

По словам эксперта, в этом смысле отрасли важно аккуратно пройти первое полугодие 2026 года - именно в этот период возможно кратное увеличение количества исков к "периоду до моратория".

Выломов отметил, что президент РФ указал на необходимость соблюдения интересов дольщиков. За год доля жилья, введенного в эксплуатацию с задержкой выросла примерно с 35% до 40-42%, а средний срок задержки за год снизился примерно с семи месяцев до пяти-шести месяцев.

"Рост доли просрочки на фоне сокращения сроков свидетельствует о том, что девелоперы стали реалистичнее планировать, закладывать более консервативные сроки. Кроме того, сами застройщики в этот период могли позволить себе "мягко" опоздать на три-четыре месяца, но все же заинтересованы довести объект до конца эскроу и получить деньги. Мораторий немного ослабил финансовую дисциплину части рынка, особенно региональных и малых девелоперов. В свою очередь многие крупные федеральные игроки продолжали даже в период моратория жестко следить за сроками: для них репутационные и банковские риски зачастую важнее экономии на неустойке", - добавил он.