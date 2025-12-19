Российский рынок акций перешел к росту

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной торговой сессии перешел к росту после снижения ранее, происходящего на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Так, до публикации решения регулятора индекс Мосбиржи рос на 1,06%, до 2 782,39 пункта, индекс РТС также рос на 1,06%, до 1 095,23 пункта. Кроме того, курс юаня находился на уровне 11,402 рубля (+5,05 копейки), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

По данным на 13:30 мск, индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению и теряли 0,29%, опускаясь до 2 745,11 и 1 080,04 пункта соответственно. Юань при этом замедлил рост и находился на уровне 11,3925 рубля (+4,05 копейки)

К 16:28 мск индекс Мосбиржи снова перешел к росту и находился на уровне 2 757,83 пункта (+0,17%), индекс РТС также рос на 0,17%, до 1 085,56 пункта. В то же время юань находился на уровне 11,365 рубля (+1,3 копейки).

Банк России пятый раз подряд понизил ключевую ставку - на 0,5 п.п., до 16% годовых. При этом регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.

Как рассказал ТАСС ряд опрошенных аналитиков, Банк России выбрал консервативное решение, которое совпало с ожиданиями консенсус-прогноза.