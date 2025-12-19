Путин заявил о проработке создания Ангаро-Енисейского кластера переработки редкоземов

Это очень перспективная работа, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти прорабатывают возможность создания в Ангаро-Енисейском регионе кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов, выявляются компании, которые потенциально могут стать инвесторами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"В целом, такая работа, такая прикидка по возможности реализовывать проекты на этой перспективной территории, такая проработка идет. Считаю, что перспективная очень работа. Выявляются и компании - потенциальные инвесторы. И, конечно, в этом случае задача государства оказать им всемерную поддержку и льготированием, и предоставлением различных услуг, и созданием логистики, помощи в создании источников генерации электроэнергии, и так далее и так далее", - сказал Путин.

Президент отметил, что пока не будет раскрывать подробности масштабного проекта. "Я сейчас не буду все перечислять, там очень может быть большая, масштабная, такого исторического масштаба решена задача. Обязательно будем над этим работать", - отметил он.