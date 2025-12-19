Гражданский рынок услуг БАС в России вырастет почти в пять раз

Показатель может составить 126,1 млрд рублей в 2030 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем рынка услуг беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданском секторе России может вырасти в пять раз и составить 126,1 млрд рублей в 2030 году. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Потенциал роста рынка гражданских БАС высокий. На основании проведенных оценок потенциальный объем российского рынка услуг БАС в гражданском секторе вырастет практически в пять раз - с 26,6 млрд рублей в 2025 году до 126,1 млрд рублей в 2030 году", - сказали в министерстве.

При этом ежегодная потребность в самих беспилотниках возрастет с 5,5 тыс. до более 28 тыс. единиц, добавили в Минпромторге.

К 2030 году ключевыми потребителями услуг станут такие отрасли как ТЭК, сельское хозяйство, строительный комплекс и ЖКХ, прогнозируют в министерстве. А наиболее высокие темпы роста объема рынка услуг беспилотников ожидаются в логистике, что указывает на перспективу их масштабного внедрения для транспортировки грузов. "Также есть развивающиеся сценарии применения БАС, такие как контрольно-надзорная деятельность", - отметили в Минпромторге.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе "Итогов года" говорил о необходимости развития беспилотников в гражданской сфере.