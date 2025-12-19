Россия и Сербия продолжают переговоры по газовому контракту

Вопрос NIS находится на особом контроле, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Сербия продолжают переговоры по газовому контракту, чтобы найти приемлемые для всех решения, заявили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Знаем, что для Сербии также важно скорейшее разрешение вопроса по продлению контракта на поставку российского газа. Продолжаем российско-сербские переговоры, чтобы найти решений, которые будут приемлемыми как для нас, так и для наших сербских партнеров", - сказали в министерстве.

Ситуация с NIS

Министерство экономики России держит ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) на особом контроле и активно работает по линии межправсоглашения. Российские акционеры NIS активно вовлечены в интенсивный многосторонний диалог для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

"Продолжаем российско-сербские переговоры, чтобы найти решения, которые будут приемлемыми как для нас, так и для наших сербских партнеров. По актуальной информации от "Газпром нефти", акционеры компании НИС активно вовлечены в интенсивный многосторонний диалог для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации", - сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития напомнили, что благодаря существенным инвестициям и трансформации, проведенной совместно с правительством Сербии, "Газпром нефть" превратила NIS из убыточной компании в эффективный и устойчивый бизнес, обеспечивающий энергетическую безопасность Сербии.

В начале декабря президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Белград нацелен на завершение переговоров по заключению нового газового контракта с Россией в срок до 5 декабря, в противном случае сербская сторона рассмотрит альтернативные варианты.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщала, что контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. Министр подчеркнула, что Сербия - "единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России". Она выразила уверенность, что в ближайшее время будет заключено долгосрочное газовое соглашение, выгодное для Белграда.