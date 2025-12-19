The Times: провал плана ЕС по активам РФ поставил в сложное положение Стармера

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Невозможность стран ЕС договориться об изъятии российских замороженных активов поставила в сложное положение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет газета The Times.

Она напомнила, что глава британского правительства выступал одним из самых активных сторонников конфискации российских активов и был задействован для того, чтобы убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера согласиться на этот шаг. "В конечном счете эта попытка оказалась неудачной", - говорится в статье.

"Невозможность канцлера ФРГ Фридриха Мерца убедить европейских коллег изъять российские активы в ЕС оставляет Стармера в изоляции. Теперь он должен принять решение, экспроприирует ли Соединенное Королевство в одностороннем порядке хранящиеся в Великобритании российские активы на £10 млрд ($13,4 млрд - прим. ТАСС)", - отметило издание.

Оно обратило внимание на то, что Лондон последовательно заявлял о том, что готов пойти на такой шаг лишь в случае консенсуса, однако непростая ситуация со свободными средствами в бюджете королевства делает сложной для британского Минфина задачу "найти где-либо еще средства, необходимые на поддержку Украины".

Ранее The Times со ссылкой на источник в кабмине сообщила, что правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России. По ее информации, Соединенное Королевство рассчитывало согласовать единую позицию западных стран по вопросу так называемого репарационного кредита. Позже газета Financial Times информировала со ссылкой на источники, что британские банки выступили против подобного шага, указав на "серьезные юридические риски".

Как ранее сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.