Депутат Федяев: нужно сертифицировать ключевые проекты авиастроения в сжатые сроки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ключевые проекты по созданию отечественного авиатранспорта должны быть выполнены и сертифицированы в сжатые сроки для решения проблемы со старением и сокращением парка воздушных судов в РФ. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что России нужны собственные современные самолеты, а рост цен на билеты связан с нехваткой лайнеров.

"Сегодня главная задача - в сжатые сроки довести до ума и сертифицировать наши ключевые проекты: МС-21, SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 и турбовинтовой Ил-114-300 для региональных перевозок", - отметил депутат, комментируя заявление президента.

По его словам, пока идут эти процессы, России следует налаживать кооперацию с дружественными странами, расширять возможности лизинговых и партнерских программ и восстанавливать технологический суверенитет. "Чем больше будет бортов, тем больше предложение, тем, соответственно, ниже цена и возможность более гибко управлять тарифами", - подчеркнул Федяев.