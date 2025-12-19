Бизнес и государство вложили в систему обращения с отходами 267 млрд рублей за четыре года

На эти инвестиции было запущено строительство 85 проектов в 50 регионах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства в России позволил привлечь с 2022 года в отрасль обращения с отходами 267 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Благодаря механизму государственно-частного партнерства в России с 2022 года в сферу обращения с отходами привлекли 267 миллиардов рублей. На эти инвестиции было запущено строительство 85 проектов в 50 регионах. Их совокупная мощность по обработке отходов составляет 10,2 млн тонн, а по утилизации -3,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Всего с начала реформы обращения в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 311 объектов по обработке и утилизации, обезвреживанию и захоронению бытовых отходов.

"При поддержке правительства у регионов есть финансовые инструменты, которые позволяют строить инфраструктуру без роста тарифной нагрузки на население. Новые механизмы финансирования ускорили ввод объектов и снизили нагрузку на региональные бюджеты", - добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента России 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.