Шохин: ЦБ мог бы радикальнее снизить ключевую ставку

Текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен, отметил глава РСПП

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ мог бы пойти на более радикальное решение в части снижения ключевой ставки, текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, комментарий которого распространила пресс-служба союза.

"Принятое на совете директоров Банка России решение о снижении ключевой ставки до 16% было самым предсказуемым за последнее время. Важно, что тенденция продолжилась - уже в пятый раз подряд ставка снижена, хотя с учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным - текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен. Тем более что риски ускорения инфляции в начале следующего года из-за увеличения НДС невелики, что подтверждает минимальный рост цен после предыдущего повышения НДС (с 1 января 2019 года). Так что надеемся, что следующее решение будет более амбициозным", - отметил Шохин.