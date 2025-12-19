Решетников: Россия работает над сменой структуры экспорта в Китай

Основной прирост ожидается в сегменте несырьевых неэнергетических товаров, отметил министр экономического развития РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Особый акцент в сотрудничестве России и Китая сегодня делается на качественном изменении структуры экспорта, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в последние годы Россия продолжает укреплять свои позиции как крупнейший торговый партнер Китая среди европейских стран. Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире, добавил глава государства.

"Основной прирост ожидается в сегменте несырьевых неэнергетических товаров, поставки которых из России в Китай будут расти вдвое быстрее, чем экспорт в целом", - сообщил Решетников через пресс-службу ведомства. Эта тенденция, по его словам, подтверждается статистикой: например, экспорт российской металлургической продукции в КНР за десять месяцев вырос на 45%.

Министр добавил, что параллельно с торговлей мощным драйвером взаимодействия становится туризм. После отмены визового режима ожидается значительный рост турпотока.

"Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 млн китайских туристов", - отметил министр.

При этом, уточнил он, поставлена цель: к 2030 году принять 5,5 млн гостей из Китая. Для ее достижения ведется активная работа по созданию привлекательных турпродуктов.

"Одной инфраструктуры мало, туриста нужно чем-то привлекать. Мы эту задачу уже отрабатываем с регионами. Подготовили новые турпродукты для китайских путешественников, которые начнем со следующего года активно продвигать под национальным брендом Discover Russia", - добавил глава Минэкономразвития.