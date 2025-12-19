ДОМ.РФ в 2025 году провел сделки секьюритизации со Сбербанком на 450 млрд рублей

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Максима Грицкевича, за всю историю сотрудничества с 2017 года были размещены ипотечные облигации на 1,6 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Сбербанк в 2025 году выпустили ипотечные ценные бумаги на общую сумму 454 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ и Сбербанк разместили два выпуска ипотечных ценных бумаг с поручительством ПАО ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) на 47,6 млрд рублей и 151,9 млрд рублей соответственно. Всего за 2025 год банк провел шесть сделок секьюритизации с ДОМ.РФ на общую сумму 454 млрд рублей. Эмитентом выступил ипотечный агент ДОМ.РФ. Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Максима Грицкевича, в 2025 году совместно со Сбербанком компания установила рекорд по годовому объему секьюритизации ипотечных кредитов, а за всю историю сотрудничества с 2017 года были размещены ипотечные облигации на 1,6 трлн рублей. "Ожидаем в несколько раз нарастить этот объем в ближайшие годы, масштабировать секьюритизацию кредитов на новостройки и развивать секьюритизацию кредитов на индивидуальные дома", - приводятся в сообщении его слова.

В 2022 году на ПМЭФ ДОМ.РФ и Сбербанк подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выпуск ИЦБ компании на 1 трлн рублей. Объем выпусков, предусмотренный соглашением, был достигнут в 2025 году. С начала этого года компания секьюритизировала ипотечные кредиты почти на 652 млрд рублей. На сегодняшний день в обращении находится 79 выпусков, объем превысил 2 трлн рублей.